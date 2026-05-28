29日（金）は前線が北日本を通過するため、北陸や北日本では朝を中心に雨が降るでしょう。北陸や東北は次第に天気が回復に向かいますが、北海道は雲の多い天気が続きそうです。その他の西日本や東日本は広い範囲で晴れますが、関東南部では夕方頃からにわか雨の可能性があります。前線に近い沖縄は雲が多く、にわか雨や雷雨の所があるでしょう。北日本の気温は平年より低くなる所もありますが、関東以西では晴れて気温が上がり、30