◇MLB ヤンキース7-0ロイヤルズ(日本時間28日、カウフマン・スタジアム)ヤンキースのアーロン・ジャッジ選手が守備で強肩を披露しました。昨季、打率.331で自身初の首位打者を獲得し、3度目のア・リーグMVPを獲得したジャッジ選手。今季もリーグ3位タイの17本塁打と打撃で活躍を続けています。そんなジャッジ選手が3回に魅せた守備は、2アウト2塁の場面。ヤンキース先発ゲリット・コール投手の球をマイケル・ガルシア選手が右中間