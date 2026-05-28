◇MLB ドジャース4-1ロッキーズ(日本時間28日、ドジャー・スタジアム)ドジャースのデーブ・ロバーツ監督が試合後に、6回1失点無安打と好投を披露した大谷翔平選手について、昨季まで同チームに所属したレジェンド投手と比較する一幕がありました。ロバーツ監督は、大谷選手の投打にわたる活躍を振り返るなかで、その好投を称賛。そして6回までノーヒットながらも5四死球与え、自分の出来に不満そうな表情をみせた大谷選手の様子に