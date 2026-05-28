イオンが展開する「麻辣」シリーズの新商品イオンは28日、プライベートブランド「トップバリュ」から「麻辣」シリーズの新商品を7月21日に発売すると明らかにした。舌がしびれるような辛さが特徴で、スパイスの刺激で消費者に暑さを吹き飛ばしてもらおうと狙う。即席まぜ麺やスープ春雨など7品目用意した。即席麺「麻辣まぜそば」は、花椒などの中華調味料にラー油を合わせた。163グラム入りで213円。「旨シビ辛の麻辣湯スープ