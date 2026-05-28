仙台市役所で記者会見する郡和子市長＝28日午後仙台市は28日、中東情勢に伴うナフサなど石油由来の原材料費高騰を受け、市指定家庭用ごみ袋調達のために1億9100万円を計上する2026年度一般会計補正予算案を発表した。製造単価が1.5〜1.8倍になり、製造業者との契約を変更した。補正後の一般会計は7308億3800万円。郡和子市長は定例記者会見で、指定ごみ袋は6カ月分の在庫を常に確保し、計画的に製造、発注していると説明。「た