兄弟漫才コンビ「まえだまえだ」として活躍し、現在は俳優を中心に活動している前田旺志郎（25）が28日までにインスタグラムを更新。人気お笑いコンビ「かが屋」のライブに行ったことを投稿した。前田はストーリーズに、舞台の写真をアップし、「最高に面白かった。そしてカッコよかった」とコメントを添えた。前田のポストを引用し、かが屋の加賀翔は「旺志郎くんに褒めてもらえてかなりうれしかった！！ありがとうございます