イオンが販売する完全養殖ウナギのかば焼き＝28日午後、東京都品川区イオンは28日、山田水産（大分県佐伯市）が育てた完全養殖のウナギのかば焼きをネットスーパーなどで29日から試験販売すると発表した。購入者に味や価格に関するアンケートに協力してもらい、本格的な商用化に生かす方針だ。完全養殖ウナギの一般向け販売は世界初で、山田水産も29日に発売する。イオンでの価格は1匹4860円から。ギフト箱入りの2匹セットもあ