「阪神−日本ハム」（２８日、甲子園球場）日本ハムで昨季まで打撃コーチを務めた八木裕氏が試合前練習を視察。清宮幸太郎内野手らと談笑するシーンがあった。打撃ケージ裏で練習を見守っていた八木氏を見つけると、駆け寄ってあいさつをした清宮。笑みを浮かべながら言葉をかわしていた。八木氏は現役時代に阪神でともにプレーした新庄監督に請われ、２３年から打撃コーチに就任。指導にあたる中で清宮幸、万波ら若手が多