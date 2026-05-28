BLACKPINKのJENNIE（ジェニー＝30）が、26日にソウル市内で開かれたシャネルのアフターパーティーに参加し、関係者の前で新曲を公開したと現地メディアが報じた。同宴会でサプライズ・ステージを披露し、近日中に発表予定のソロ曲を歌い、ヒット曲「Handlebars」「like JENNIE」などで会場を盛り上げたという。シャネルの「メティエダール・コレクション・ショーのレプリカショー」には、ジェニーの他にG−DRAGON、俳優イ・ビョン