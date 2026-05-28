元SKE48でロッテ石川柊太投手（34）の妻である大場美奈（34）が28日、自身のインスタグラムを更新。長男の1歳の誕生日ショットを披露した。大場は「べびるんの1歳の誕生日」と書き出し、「お誕生日当日は夜ごはんでおもてなしインスタとTikTokで調べて花束プレートとスマッシュケーキを作りました」とつづり、手作りのケーキや誕生日プレートの写真をアップした。そして「これはもう単に母の自己満です。笑手際よくないから