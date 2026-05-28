心臓が止まれば、人は生きられない。その治療を担う循環器内科には、高度な技術と一瞬の判断ミスも許さない緊張が求められる。ゆえに長時間労働が当たり前とされてきた中で、そうした常識を覆そうとする大阪けいさつ病院の医師たちの取り組みをリポートする――。※本稿は、大阪けいさつ病院広報誌『OIM∞』の一部を再編集したものです。写真＝iStock.com／gorodenkoff※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／gorodenkoff■選ば