過剰な敬語は避けるべきなのか。心理カウンセラーの五百田達成さんは「ビジネスのやりとりでもっとも大事なのは、情報を正確に伝えることだ。たくさんの敬語を使うことでかえってわかりにくくなる場合がある」という――。※本稿は、五百田達成『言いたいことがちゃんと伝わる男と女の言い換え図鑑』（KADOKAWA）の一部を再編集したものです。写真＝iStock.com／mapo※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／mapo■「私、そう