Forestellaのチョ・ミンギュが、足の指を骨折する事故に遭った。所属事務所のビートインタラクティブは5月28日、チョ・ミンギュの現状を発表。【画像】キム・ヨナの5歳下夫18日に自宅で不慮の事故に遭い、足の指を負傷して病院を受診したことを明かした。精密検査の結果、小指の骨折と診断されて手術を受け、現在は安静にしながら回復に専念しているという。今後4〜6週間ほどのギプス固定と安静が必要だとの診断が出されており、事