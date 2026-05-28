男女グループ・コヨーテのメンバー、シンジが結婚後の極端な体重減少を告白し、健康に異常が出た瞬間を打ち明けた。最近、YouTubeチャンネル「オットシンジ?!?」には、「『次はやめない？…』夫の鉄釜のロマン実現」というタイトルの動画が公開された。【写真】シンジの結婚、全国民が反対したワケダイエットの話題になると、シンジは「結婚してからすごく痩せちゃって。体調を崩して体重が落ちた」と切り出し、結婚後に予想できな