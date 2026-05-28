【モデルプレス＝2026/05/28】女優の恒松祐里が5月27日、自身のInstagramを更新。ウエディングドレス姿を公開した。【写真】27歳美人女優「首が長くてお顔小さい」胸元ざっくりウエディングドレス姿◆恒松祐里、胸元ざっくりウエディングドレス姿披露同日放送された日本テレビ系水曜ドラマ「月夜行路 ―答えは名作の中に―」（毎週水曜よる10時〜）第8話に松枝マミ役としてゲスト出演した恒松。「こんなにも温かくて優しい物語に参