2026年5月18日、セブン&アイ・ホールディングス名誉顧問の鈴木敏文氏が心不全のため逝去した。93歳だった。鈴木氏がヨーカ堂(現イトーヨーカ堂)に入社したのは1963年(昭和38年)。東京五輪(1964年)を翌年に控え、開局間もないフジテレビで白黒のアニメーション『鉄腕アトム』の放送が始まった年だ。「朝日新聞」の報道によれば鈴木氏は当時勤務していた東京出版販売(現・トーハン)でテレビ番組のプロダクションを立ち上げるため