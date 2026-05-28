読者の実体験をもとにした衝撃エピソードをご紹介！学生時代から付きあっている彼と、いよいよ結婚や将来について話しあうことになった主人公。しかし、幸せな未来を思い描いていた矢先、彼から告げられた“ある希望”によって、2人の関係は大きく揺らぎ始めますーー。彼との将来に期待が高まって…私には、学生時代から付きあっている大好きな彼がいました。気づけば交際は3年目。私は密かに未来の結婚生活を想像して胸をときめか