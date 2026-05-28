横浜ＦＭは２８日、７月１日付で代表取締役社長の交代を内定したことを発表した。中山昭宏・社長が退任し、現在、日産自動車九州で代表取締役社長を務める芦沢俊介氏（５９）が、６月１日付で執行役員副社長に就任し、７月１日付で代表取締役社長に就任する予定となっている。６月末に開催が予定されている定時株主総会および取締役会において、正式に決定する予定だ。芦沢氏は、神奈川大を卒業後、いすゞ自動車を経て、２０