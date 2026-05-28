ラグビー・ＮＴＴリーグワンのプレーオフ（ＰＯ）準決勝で東京ＳＧ戦（３０日、秩父宮）を迎える神戸は２８日、神戸市内で練習を行った。ＣＴＢタリ・イオアサが取材に対応。「本当に良いチャンス。またチームメートとラグビーができることにワクワクする」と、次戦への期待を明かした。神戸は今季、レギュラーシーズン（ＲＳ）を１６勝２敗を終え、１位通過でＰＯに駒を進めた。今季活躍をみせるタリ・イオアサは、２日の三重