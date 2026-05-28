【POP UP PARADE 真崎杏子 L size】 12月 発売予定 価格：8,800円 ※一般予約は6月4日12時より順次開始予定 グッドスマイルカンパニーは、フィギュア「POP UP PARADE 真崎杏子 L size」をグッドスマイルカンパニー公式ショップ、KAIBA CORPORATION STOREにて先行予約を5月28日より開始した。発売は12月を予定し、価格は8,800円。一般予約は6月4日12時より