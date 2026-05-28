サンリオは、みなとみらい駅周辺がサンリオキャラクターで彩られる「サンリオフェス2026 in みなとみらい」を6月12日〜から28日まで開催することを発表した。【写真】初お披露目！高さ約5mのポムポムプリンのバルーンサンリオの人気キャラクターのオブジェがランドマークプラザ、MARK IS みなとみらいの両施設に登場する。ランドマークプラザの1階ガーデンスクエアには、ポムポムプリンの高さ約5メートルの巨大バルーンが登場