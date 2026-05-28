JR小倉駅（中央）周辺＝2022年1月26日、北九州市（共同通信社ヘリから）北九州市は28日、推計人口が4月1日現在で89万8668人となり、1963年に5市の合併で発足して以降、初めて90万人を下回ったと発表した。昨年の国勢調査の速報値を基に算定した。市によると、発足時は約103万人、ピークの79年には約106万8千人だった。高齢化率が政令指定都市でも高く、人口の自然減が顕著なことが要因だとしている。盛んだった製鉄業が低迷し