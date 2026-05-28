元横浜（DeNA）監督の山下大輔氏（74）が26日に放送されたBSフジ「プロ野球レジェン堂」（火曜後10・00）にゲスト出演。1988年の開幕前日に現役引退を電撃発表した“真相”を明かした。番組MCを務める徳光和夫（85）から「引退をご自身で考えたのは、何が一つの決め手になったって言いましょうか…」と振られると「この話はあんまりしゃべってないんですけども…」としながらも経緯を語った。「僕は（監督が）古葉（竹識）