サントリービバレッジ＆フードは、東京・渋谷サクラステージ「404kitchen」に、横浜の名店『中華そば 高野』とコラボレーションした油そば屋「黒烏龍亭」を3日間限定（29〜31日）で開催。全24種類のトッピングを30秒間好きなだけ選ぶことができる“無双食券機”が目玉となる。【写真】背徳感あるカオス盛も…変わり種のトッピングは250万通り“無双食券機”豚バラチャーシューやエビフライ、温玉といった王道から、トリュフ卵