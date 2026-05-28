京都・南丹市で当時11歳の男子児童を殺害した疑いで逮捕された父親について、京都地方検察庁は28日、殺人と死体遺棄の罪で起訴しました。南丹市の会社員・安達優季被告（37）は、2026年3月、市内にある公衆トイレの多目的トイレで息子で小学生の結希さん（当時11）の首を絞めて殺害し、その後、遺体を自動車で4カ所にわたって運搬して遺棄した罪に問われています。結希さんは「行方不明」として約3週間にわたって警察や消防団など