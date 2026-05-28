仕事や人間関係、将来のことなど、悩みが頭の中をぐるぐる巡ってしまい、気づけば気持ちまで沈んでしまうという経験をしたことがある人は多いでしょう。そんなモヤモヤした気持ちを整理する方法として、ウクさんが投稿した作品『ノート術』が多くの共感を集めています。【漫画】「ノート術」（全編を読む）それは、仕事終わりのファミレスでのことです。ギャルちゃんの同僚は、その日を振り返りながら「なんだかうまくいかなかった