ソフトウェア融合で進化する、次世代の安心・快適なクルマ2026年5月27日から29日までパシフィコ横浜で開催される「人とくるまのテクノロジー展2026」にアイシンが出展しました。走りのシステムを連携させる「車両統合制御」の具体的な機能や、実車テストが進展する「将来ブレーキシステム」について、担当者への取材を交えながら詳細を解説します。アイシンはリアルな移動の進化に貢献するとともに、人々の心を動かす移動体