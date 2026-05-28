みなさんは義母さんとの関係は良好ですか？それともあまりよくない？嫁姑トラブル……なんてこともよく耳にしますが、心温まるエピソードもたくさんあります。ママたちが経験した「義母に言われて嬉しかった言葉」に関するエピソードを紹介します。今回のエピソードは、亡くなった両親の話から起こった一件。幼い頃に亡くしたお嫁さんの両親の遺影に手を合わせる2人。義母「あなたが頑張りやさんなのは、育った環境かしらねぇ