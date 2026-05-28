NHKラジオで初の冠音楽特番『金属バットの金属音楽』（5月29日午後９時5分～55分）に出演予定の金属バット。いったいどんな音楽番組なのか、二人を直撃した。 【画像】人気アーティストをごはんに喩えると福井県発祥のご当地グルメ NHKで初の冠番組 -NHKラジオで5月29日に『金属バットの金属音楽』という特番が放送されます。やはり以前、本連載で取り上げた小林さんの好きな音楽についての回がNHK関係者の目に留ま