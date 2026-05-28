岐阜県笠松町で28日、21歳の女が飲酒運転の車で事故を起こし、助手席の窓から顔を出していた同乗者の女性が重体となっています。警察によりますと、岐阜市石切町に住む無職・南野乃容疑者(21)は、28日午前9時前、笠松町奈良町の路上で軽自動車を飲酒運転した疑いが持たれています。南容疑者は、名鉄名古屋本線・笠松駅近くの高架下で事故を起こしていて、助手席の窓から顔を出していた友人の女性(20代)がコンクリート