元メジャーリーガーの上原浩治が自身のインスタグラムを更新。「先日、楽しいゴルフ（投稿では絵文字を使用）行ってきました!!」と記すと、同組の男性4人が一列に並び、クラブを立てて持った面白ポーズの写真を投稿した。【写真】久々のラウンドに笑顔がこぼれる上原浩治&宮本慎也（全2枚）さらに「慎也さんと行くのは久しぶりだったなぁ」と続けたとおり、写真左から2人目に写るのはヤクルトスワローズ一筋の元プロ野球選手、