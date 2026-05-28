29日は北海道で雨、関東から九州は真夏日に。午後5時更新の最新の予報をお伝えします。■北海道は寒気が流れ込み不安定強風にも注意29日（金）は、北日本や北陸で明け方まで雨が残る所が多いでしょう。低気圧は発達しながら北海道の北へ進む見通しで、北日本は風が強まりそうです。また、上空には寒気が流れ込む影響で大気の状態がやや不安定になりそうです。北海道や東北北部を中心に、日中はにわか雨があるでしょう。局地的に