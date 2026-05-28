パフォーマンスの二極化がみられる米国株式市場 米国では5月27日、米国株式指数（S&P500種株価指数）が過去最高値を更新するなど、株価上昇が顕著になっています。こうした米国株好調の背景には、人工知能（AI）の普及・進化に伴い、半導体を中心とするテクノロジー関連企業に対する追い風が吹いていることがあります。米国半導体・同製造装置指数が年初来で41.3％上昇し、テクノロジー・ハード・機