愛奇芸が開発したAIプラットフォーム「納逗Pro」（共同）【北京共同】中国の動画配信大手、愛奇芸（アイチーイー）が、実在する俳優の顔や声などのデジタルデータを用いて映像作品を制作できる人工知能（AI）プラットフォームを開発した。ドラマなどの制作者向けで、100人を超える俳優が登録されており、作品への「出演」交渉ができる。ただ実在する俳優の演技をAIでつくることには批判的な意見もある。愛奇芸のキョウ宇最高経