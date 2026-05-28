「阪神−日本ハム」（２８日、甲子園球場）甲子園球場で懐かしの“亀新コンビ”が再結成した。試合前のグラウンドで練習を見守っていた新庄監督のもとへ歩み寄った亀山つとむ氏。談笑中には新庄監督が亀山氏の肩をゆすって満面の笑みを浮かべるシーンも。名コンビのやり取りに甲子園はほっこりとした雰囲気に包まれた。新庄監督の若手時代に１、２番コンビを組み、聖地のファンを大いに沸かせた。１９９２年、低迷期が続い