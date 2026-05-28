サッカー日本代表のＦＷ前田大然（２８＝セルティック）が２８日、都内で初の自叙伝「がむしゃらなぜ俺は、こんなに走るのか――。」（幻冬舎）の発売記念イベントに出席し、６月１１日に開幕する北中米Ｗ杯への思いを語った。「前回はぎりぎりで、最後の最後でメンバー入りして試合に出たので、何も考えずにやろうという思いだった」と決勝トーナメントでゴールを決めた前回大会（２０２２年、カタール）を振り返った。そこ