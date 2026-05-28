日本代表ＭＦ中村敬斗（２５＝スタッド・ランス）が、北中米Ｗ杯（６月１１日開幕）での活躍に自信を見せた。初のＷ杯代表入りを果たした中村は２８日、千葉市内で行われた代表合宿に参加。「まずは選ばれてホッとしているし、しっかりコンディションを上げていきたい」と力を込めた。これまで代表戦で一緒に出場してきたＭＦ南野拓実（３１＝モナコ）と、ＭＦ三笘薫（２９＝ブライトン）がケガの影響でメンバー外に。中村