日本代表ＦＷ上田絢世（フェイエノールト）が２８日、北中米Ｗ杯（６月１１日開幕）と３１日のアイスランド戦（ＭＵＦＧ国立）に向けて、千葉市内で行われた合宿（３日目）に参加した。上田は今季、オランダ１部リーグで２５ゴールをマークし、得点王に輝く飛躍の一年となった。最近の代表活動でも、昨秋のブラジル戦で決勝弾を決めるなど、今や所属チームや代表チームでも欠かせないエースストライカーとなった。しかし、２