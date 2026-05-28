英男性ボーカルユニット、ビー・ジーズの唯一の存命メンバー、バリー・ギブ（７９）の死亡説が今週、インターネット上で拡散したことを受け、家族側は２７日、生存を確認する声明を発表した。家族の関係者は米ニュースサイト「ＴＭＺ」に対し、バリーは米マイアミ近郊の自宅で現在も元気に暮らしていると語った。これは２４日にあるフェイスブックのアカウントが「Ｒ．Ｉ．Ｐ．ＢａｒｒｙＧｉｂｂ（バリー・ギブよ、安ら