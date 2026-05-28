熊本競輪Ｆ?「競輪ルーキーシリーズ２０２６熊本競輪サポーターズクラブ杯」が２９日に幕を開ける。１１Ｒには１２９期在所１位の沢田桂太郎（２８＝大分）が登場する。在所１位と卒記チャンプの実績から、大きな期待と注目を集めながら迎える３場所目。前回平塚では２着を２本並べて決勝進出は果たしたが、まだプロ初勝利を挙げるには至らず「出し切れていない」と本人の評価も厳しい。「（卒業後は）ロード寄りの練習が多