文化放送では、5月31日（日）午後4時00分から、『ボートレースライブ SG 第53回ボートレースオールスター優勝戦 実況中継』を、同局をキーステーションに全国ネットで放送する。（ネット各局は午後4時30分から放送予定） 「ボートレースオールスター」は、ファン投票で選ばれたスターレーサーたちが出場する“夢の競演”。SG競走の