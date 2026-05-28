ダンス＆ボーカルグループ「ＴＨＥＲＡＭＰＡＧＥ」のメンバーでプロレスラーの武知海青（２８）が２８日、都内で行われた「１ｓｔ写真集『ＢＲＥＡＴＨ』発売記念会見」に出席した。自身初の写真集はグアムで撮影。「ありのままで素の自分」をテーマに、青い空と海に包まれリラックスした自然体の素顔を収めた。武知は２０２４年に自身の肉体美を収録したボディ・ビジュアルブックを刊行している。前作を「戦闘モード全開