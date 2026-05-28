【モデルプレス＝2026/05/28】嵐の二宮和也とオードリーの若林正恭がMCを務めるバラエティ番組「シークレットNGハウス Season2」が、5月22日よりPrime Videoにて配信スタート。前作からスケール・内容ともに大幅なパワーアップを遂げ、すでにSNS上でも大きな話題を集めている。本記事では、本作の注目ポイントをピックアップして紹介する。【写真】ニノ×若林MCバラエティに豪華ゲストサプライズ登場◆二宮和也＆若林正恭MC「シー