【モデルプレス＝2026/05/28】女優の山下美月が5月28日、東京・渋谷のNHK放送センターで行われた第49回創作テレビドラマ大賞「ある日彼女のパンティーが、」（5月31日よる11時〜）の完成会見に、主演で俳優の倉悠貴とともに出席。同作のタイトルを聞いた際の心境を明かした。【写真】26歳元乃木坂センター「お人形さんみたい」美脚スラリの夏コーデ◆「ある日彼女のパンティーが、」まっすぐすぎて周りから一風変わった人に見られ