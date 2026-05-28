【モデルプレス＝2026/05/28】タレントの梅宮アンナが5月28日、自身のInstagramを更新。夫でアートディレクターの世継恭規氏との結婚1周年を記念した旅行の様子を公開した。【写真】乳がん治療中の53歳タレント「自然体でほっこり」ハワイのビーチで夫と笑顔◆梅宮アンナ、夫との結婚1周年記念旅行の様子披露梅宮は「結婚1周年を迎えて 記念として、ふたりはハワイを選びました」と報告。「私が最後にハワイに来たのは8年前でした