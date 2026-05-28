2026年5月25日の夜、巨人の阿部慎之助監督が娘への暴行容疑で現行犯逮捕されたとのニュース速報があり、驚いた。翌日阿部氏の辞任会見があり、その場で娘さんの手紙が読み上げられ、さらに驚いた。逮捕情報は誰がリーク？巨人の対応は素早かった簡単に時系列をみると、（1）姉と妹の娘の間のケンカ、（2）止めに入った阿部氏が姉に暴力、（3）驚いた姉が児童相談所に連絡、（4）児童相談所から警察に110番通報、（5）警察が駆けつ