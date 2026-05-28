6月1日は牛乳の日 国連食糧農業機関が毎年6月1日を「世界牛乳の日」とすることを提唱し、日本では6月1日が「牛乳の日」、6月を「牛乳月間」と定めています。 全国の酪農・乳業団体が牛乳の消費拡大運動を重点的に展開していて、岡山県や岡山県酪農乳業協会、おかやま酪農業協同組合が、消費拡大を呼び掛けるキャンペーンを行います。 おかやま酪農業協同組合は、啓発イベントなどに使ってもらうため、岡山県に県