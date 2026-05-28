今年1月にデビューしたダンス＆ボーカルグループ、STARGLOW。歪んだギターと重厚なアンサンブルが轟くロックチューン「Good Boys Anthem」のMVを手がけたのは、『ドロップ』や『OUT』といったヤンキー映画の監督としても知られるお笑いコンビ、品川庄司の品川ヒロシ。学生服に身を包んだRUI、TAIKI、KANON、GOICHI、ADAMがバンドに精を出す日々を送る様子から、舞台が変わり激しいアクションを繰り広げるという新たなSTARGLOWの魅