アジア・コモディティ騰落率ランキング＝05/28営業日時点＝ 上海ゴム 0.48％ 上海異形鉄筋 0.25％ 大連ポリエチレン -0.25％ 大連とうもろこし -0.34％ 上海銅 -0.85％ 上海重油 -1.94％ ＊数値は前日比％