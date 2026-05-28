◆日本生命セ・パ交流戦２０２６ＤｅＮＡ―オリックス（２８日・横浜）オリックス・岸田護監督が開幕６連勝した１７年以来、９年ぶりの交流戦３連勝スタートへ打線を組み替えた。２４、２５日のＤｅＮＡ戦（横浜）は若月にマスクを譲った森友が「３番・捕手」で交流戦初出場。最近３試合は１３打数７安打１本塁打と絶好調だ。２番には中川が入り、渡部は８番に下がった。スタメンは以下の通り。１（左）西川２（右）中